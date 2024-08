Concha Acústica recebe show de rock da Banda Jeremy nesta sexta

A feira estará aberta a partir das 18h, com a apresentação da Banda Jeremy acontecendo das 19h às 21h. A população ainda poderá desfrutar da presença do personagem Homem-Aranha, que estará no evento das 19h30 às 20h.

A Feira Gastronômica Central desta sexta-feira (30) vai contar com uma apresentação da Banda Jeremy tocando muito rock internacional, Pearl Jam e The Doors. O evento é aberto para a comunidade e acontece a partir das 18h na Concha Acústica (Rua Piauí, 130).

Banda Jeremy





A Banda Jeremy é formada por Allysson Bilhão na percussão e backing vocal, Guilherme Batista no contrabaixo e Rogério Luz como vocalista, guitarrista e violinista. O objetivo do grupo é fazer shows com o repertório de Rock Grunge, os clássicos do rock, além de covers de Pearl Jam e The Doors.





O grupo foi criado por Rogério, que atua como terapeuta na área de saúde e, a partir disso, decidiu pesquisar a parte psicológica de personagens e astros importantes da história do rock, como o vocalista Eddie Vedder, da banda Pearl Jam, e interpretá-los no palco.