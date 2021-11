Recuperando-se de queda, Ana Maria Braga promete retorno ao 'Mais Você' na próxima segunda

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, revelou ao vivo no Mais Você desta quarta-feira (3) que voltará ao comando do matutino na próxima segunda (8).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em bate-papo com os apresentadores Fabrício Battaglini e Talitha Morete, disse que estava "morta de saudade" e que precisará de mais alguns dias para se recuperar totalmente de uma queda sofrida em casa.

Continua depois da publicidade





A eles, deu alguns detalhes de como tem se sentido. "Quero agradecer a todos que mandaram recados, não pude responder todos nem explicar aos meus amigos. Foi período de recolhimento. Coisas inesperadas acontecem e eu vou tentar explicar, pois é um pouco mais complicado do que uma simples queda", disse.





"O corpo da gente é um negócio que desconhecemos. Uma surpresa me pegou pela falta de algo no meu organismo que só descobri após a queda", afirmou Ana sem entrar em detalhes sobre o que seria.

Continua depois da publicidade





Na manhã de segunda (25), Thalita e Fabrício comandavam o Mais Você e na ocasião explicaram o que havia acontecido com a apresentadora titular.





"A Ana levou um tombo em casa ontem [no domingo]. Ela está se recuperando e está bem", disse Battaglini logo no início da atração. Segundo Morete, a apresentadora caiu na cozinha e bateu a cabeça. Ela foi encaminhada ao Beneficência Portuguesa, em São Paulo.





Battaglini completou que não teve nenhuma fratura, mas fez uma tomografia e o médico achou melhor mantê-la hospitalizada. "Queda são comuns em qualquer fase da vida. A Ana não fraturou nada nem se cortou, mas era preciso um exame mais minucioso, então ela fez uma tomografia", disse ele.





No último dia 18, Ana Maria Braga comemorou 22 anos do Mais Você. "É uma história diária que a gente tem junto. Não só minha e da minha equipe, mas de você principalmente", disse ela na ocasião.





Em outro trecho, a apresentadora rememorou alguns momentos da trajetória da atração, dentre eles a presença de Tom Veiga, o Louro José, que morreu em 1º de novembro de 2020.





"E quando a gente vê aquelas imagens todas, a saudade de alguns momentos faz com que a gente perceba o quanto a gente tem que valorizar a vida em cada dia, em cada segundo. As coisas passam, as pessoas se vão", afirmou.