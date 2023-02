Confira dicas de séries que estão bombando para maratonar no Carnaval

Para não perder horas escolhendo o que ver, e ainda garantir alguma economia, os foliões de sofá podem contar com um aliado infalível: a plataforma de streaming Assista Mais, que reúne todos os streamings de vídeo, oferecendo um guia completo das principais plataformas do mercado, e também um programa de pontos.

Netflix

Série dramatúrgica que reúne depoimentos de pessoas envolvidas na tragédia da Boate Kiss, em que um incêndio matou 242 pessoas na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

HBO Max





The Last of Us





Num mundo pós-catástrofe um sobrevivente da pandemia é contratado para escoltar uma adolescente para fora da zona de quarentena. Uma jornada cheia de surpresas.





Velma





Comédia animada para adultos. Conta a história da personagem do desenho Scooby Doo.





Chernobyl





Foca no drama das pessoas envolvidas nessa catástrofe nuclear ocorrida na cidade ucraniana.





Armas de Mulher





Quatro mulheres são forçadas a trabalhar juntas depois que seus maridos vão para a cadeia. Elas se odeiam.