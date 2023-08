Marlene Mattos afirma que ela e Xuxa eram um casal, só que sem sexo

Marlene Mattos e Xuxa Meneghel discutiram os boatos sobre o seu relacionamento nos anos 1980 em "Xuxa, o Documentário". As entrevistas sobre o assunto foram ao ar nesta quinta-feira (3), com o lançamento do quarto episódio da minissérie documental no Globoplay.







Em dado momento da conversa com o documentário, Marlene Mattos afirma que ela e Xuxa eram um casal na época do trabalho. "Nós éramos um casal, só que sem sexo", diz a ex-empresária.





No mesmo episódio, Xuxa diz que o relacionamento chegou a ser discutido entre as duas. "Ela não deixava ninguém chegar perto de mim e teve um momento que eu falei: 'Quer? Não quer. Então deixa outra pessoa pegar'", afirma a apresentadora. "Todo mundo achava que a gente tinha um caso."





Mattos ainda relembra um exame ginecológico de Xuxa que ela espionou. "Eu falei para o médico: 'Deixa eu ver'", comenta. "Queria saber se estava tudo bem."





Xuxa e Marlene Mattos trabalharam juntas durante 18 anos, encerrando a parceria em 2002. Em outras ocasiões, a apresentadora afirmou que a empresária não gostava da sua vida saudável, e acusou Mattos de abuso psicológico.