Sharon Stone revela que produtor a pressionou a fazer sexo com ator para 'salvar' filme

Sharon Stone, 66, falou sobre uma situação abusiva que viveu em sua carreira. Em 1993, o produtor Robert Evans a pressionou a fazer sexo com o colega de elenco Billy Baldwin, relatou a atriz.



Os dois faziam par romântico no filme "Invasão de Privacidade". Na época, o produtor chamou Sharon para conversar em sua sala e aconselhou que ela transasse com o colega para tentar "salvar seu filme", já que a atuação de Billy era sofrível. A atriz contou a história no podcast de Louis Theroux.

"Ele me chamou na sala dele e começou a explicar que eu deveria transar com Billy Baldwin porque isso melhoraria a performance dele como ator e daria 'química ao casal' na tela, o que poderia 'salvar o filme'", contou a atriz.





"De repente o problema do filme era eu, porque eu era muito careta, e não uma atriz de verdade que poderia só transar com o ator e colocar as coisas de volta nos trilhos. O problema era comigo porque eu era muito inibida", continuou.