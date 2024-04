Anitta anuncia 'Baile Funk Experience', primeira turnê internacional, para maio

Anitta vai fazer uma turnê internacional sem show previsto no Brasil. "Baile Funk Experience" vai começar em 18 de maio no México e passar por 13 países entre América do Norte, América do Sul e Europa. Até o momento, a programação termina em 8 de julho, em Ibiza, na Espanha.



A turnê é a primeira internacional da cantora e deve começar menos de um mês depois do lançamento de seu próximo disco, "Funk Generation", previsto para 26 de abril. Depois do México, a turnê segue para uma sequência de seis shows nos Estados Unidos, interrompida apenas para um pulo em Toronto, no Canadá.



Em seguida, desce para shows em Colômbia, Peru, Chile e Argentina. Em 25 de junho, a artista começa a etapa europeia da turnê na Alemanha, e se apresenta nos dias seguintes na Holanda, Inglaterra, França, e Espanha, onde realizará três shows. Após uma apresentação na Itália, volta para a Espanha para um quarto show, que encerra a turnê.