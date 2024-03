Beer & Beef, edição Saint Patrick´s, traz show do Terra Celta nesta quinta

O evento cervejeiro reúne outras dez atrações musicais entre os dias 14 e 17 de março, no estacionamento do Catuaí Shopping, com entrada gratuita







A edição especial do Beer & Beef, em comemoração ao Saint Patrick´s Day, começa nesta quinta-feira (14) e segue até domingo (17), no Catuaí Shopping Londrina. O evento já está em sua quinta edição e ocorre no estacionamento do shopping. A entrada é gratuita. O evento terá apresentações de 10 bandas locais durante os quatro dias de festa.

Na quinta-feira sobem ao palco Gui Moreno e Diego Jordão às 18h30 e a banda Terra Celta, com show iniciando às 20h30. Entrando no clima de Saint Patrick´s Day, a banda traz um repertório de músicas irlandesas e celta com letras em português e promete fazer a festa ficar ainda mais animada com seu folk rock.





Na sexta-feira tem Mad Cousin às 18h30 e Folk´n Folks às 20h30. No sábado são três atrações musicais: Rock Nobilis às 16h30, Suy´n Trio às 18h30 e Kiko Jozzolino + grande elenco às 20h30.

No domingo o show começa com Laika Dog às 16h30, The Londriners se apresenta às 18h30 e Senhor Bonifácio fecha a programação musical às 20h30.





Beer Station

Como patrocinadora oficial da festa, a Heineken traz para o festival, pela primeira vez, a Beer Station, um caminhão de chope que impressiona pela grandiosidade, com dois tanques que tem capacidade para vinte mil litros da bebida. Além da Beer Station, haverá outros pontos para venda dos chopes que estarão disponíveis nas versões Lagunitas, Blue Moon, Heineken e Amstel.

Para combinar com todas estas opções, o cardápio é variado. Seu Vendrame comparece no evento com o tradicional e suculento sanduíche de costela, com 120 gramas de costela fogo de chão, queijo maçaricado, tomate rústico e maionese de limão rosa. O Bacharéis BBQ apresenta o Pulled Pork, sanduíche preparado com 200 gramas de carne de porco desfiada ao estilo americano no pão brioche com molho barbecue e salada coleslaw.





Quem também tem presença confirmada na área gastronômica é o restaurante Coco Bambu com porções individuais dos seus pratos mais vendidos, como o Camarão Internacional, com camarões servidos sobre cremoso arroz com ervilhas e molho branco, gratinado com queijos e acompanhado de batata palha.





O Beer & Beef conta ainda com outros restaurantes especialistas em churrasco como Gelobel, Meet and Meat, It´s Grill, além de churrasqueiros profissionais como Iago Barbieri, Adilson BBQ, entre outras diversas opções.