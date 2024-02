Carnaval de Cornélio Procópio deve reunir 200 mil pessoas em cinco dias

Enquanto Londrina enfrenta uma polêmica em relação às festividades, um dos mais tradicionais do Paraná, o Carnaval de Cornélio Procópio promete reunir milhares de pessoas durante os cinco dias de celebração. Com início na próxima sexta-feira (9), a festa vai contar com bandas, trio elétrico e diversas apresentações musicais. Segundo o município, são esperados pelo menos 40 mil participantes por dia, totalizando 200 mil foliões até terça-feira (13).





“Vai ser um Carnaval bacana, que a gente está preparando para receber todos aqueles que queiram estar conosco aqui. [Vai ser] bem organizado porque a gente está pensando em todos os pontos, principalmente na questão da segurança por se tratar de uma festa popular, gratuita e que acontece na principal avenida da cidade”, detalha.

O Carnaval de Cornélio Procópio acontece ao longo da Avenida XV de Novembro, a principal da cidade, já há 16 anos. O trio elétrico percorre um trecho de 3,5 quilômetros até chegar à Praça Brasil, onde o evento toma proporções gigantescas. Ela aponta que são esperadas pelo menos 40 mil pessoas a cada dia de festa, totalizando 200 mil foliões entre sexta e terça-feira.





Angélica Olchaneski, vice-prefeita de Cornélio Procópio, explica que uma equipe de pelo menos 100 policiais fica dispersa entre os participantes. “A gente pretende passar segurança [para os foliões], a estrutura está montada nesse sentido”, explica. Segundo ela, as ruas no entorno da Avenida XV de Novembro vão estar liberadas para o público - a pé.

Na sexta-feira, a partir das 16h, primeiro dia do evento, as equipes já começam a monitorar o movimento de pessoas e de carros no centro da cidade. Já às 18h, quando o comércio fecha as portas e começa a ser feita a interdição das ruas no entorno da avenida principal e a montagem do palco para que o evento tenha início entre 21h e 22h. Com o encerramento da festa, às 3h, a estrutura é desmontada, assim como as vias são limpas para que o comércio possa voltar ao funcionamento normal no dia seguinte. O processo é repetido ao longo de todos os dias de festa.





“A gente espera que o Carnaval seja harmonioso, que as pessoas possam vir e que tragam seus filhos porque a gente sempre prioriza um Carnaval familiar”, destaca. Além disso, ela aponta que a festa também ajuda a movimentar o comércio e o setor hoteleiro da cidade. “Com uma ação a gente consegue movimentar todos os setores”, afirma.





