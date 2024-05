Zeca Pagodinho vai fazer live solidária em prol do Rio Grande do Sul

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Uma boa roda de samba. É isso que promete a live que Zeca Pagodinho vai fazer na próxima segunda-feira (27).O cantor abre as portas de sua casa no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio para receber amigos em uma transmissão solidária em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.







Zeca convidou amigos como Alcione, Diogo Nogueira, Gilberto Gil e Jorge Aragão para participarem da live. Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina e Xande Pilares também foram chamados e todos aceitaram o convite do sambista, que irá fazer duas horas de show, das 19h às 21h em seu próprio canal.



Os espectadores que desejarem realizar uma doação em prol das pessoas vítimas das enchentes, poderão acessar um QR Code, que ficará disponível na tela para doações. Todas as contribuições serão direcionadas para a Cufa (Central Única das Favelas) do Rio de Janeiro.