Concha Acústica de Londrina tem show da banda Mancats na sexta (1°)

A apresentação musical da banda Mancats acontece nesta sexta-feira (1°) como parte da programação do projeto Viva a Concha, que inclui uma feira gastronômica antes do show. A ação começa a partir das 17h, na Concha Acústica de Londrina, localizada na rua Piauí, 130, centro, e é aberta ao público.





Durante o evento, a população poderá aproveitar comidas de rua e food trucks, das 17h às 22h, disponíveis em uma Feira Gastronômica. A partir das 19h30, começa e vai até às 21h, a apresentação da banda Mancats formada por Denis Alves como vocalista e guitarrista, Billy Monster como baterista e, no contrabaixo acústico, Diego Menê.

A banda londrinense foi formada em 2016 com o intuito de produzir músicas sob influência do rock dos anos 50. A equipe, composta por músicos já experientes vindo de bandas relevantes no cenário regional e nacional como, por exemplo, Tênis Sujo e um Scarpin, Brazilian Cajuns e Maniáticos do Reverb, estão na ativa e tocando em todo o norte do Paraná e abrindo espaços para outros estados do Brasil com um visual voltado para o rockabilly clássico e suas variações.





Segundo o baterista da banda, Billy Monster, esta não é a primeira vez que o trio se apresenta na Concha. Eles estiveram presentes, também, nos eventos do Paulo Cesar Troiano, o Paulão Rock’n Roll. O baterista também destacou que é sempre um prazer tocar em eventos abertos à população.





Para o show desta sexta-feira (1°), o artista contou que as apresentações são sempre surpresas. “Temos na manga um repertório para até quatro ou cinco horas de show. Claro que nunca tocamos tudo, então sentimos o público e fazemos um show diferente a cada apresentação”, finalizou Monster, que convidou toda a comunidade para comparecer a fim de prestigiar o evento.





O projeto Viva a Concha é desenvolvido pela Concha Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina e conta com patrocínio da SMC (Secretaria Municipal de Cultura) mediante o Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).