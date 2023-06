Distrito de Maravilha espera três mil pessoas em festa rural neste sábado e domingo

Quem gosta de música, gastronomia e diversão tem uma ótima opção de atividade neste sábado (10) e domingo (11), quando será promovida a festa rural do distrito de Maravilha. Organizado pela Associação de Arte e Cultura de Londrina (CORRE), o evento faz parte do projeto “Festa é Cultura”, que já realizou festividades nos distritos da Warta, em março, e de Irerê, em maio. A iniciativa tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).





Durante os dois dias do evento, a Avenida Brasil, no centro do distrito, estará repleta de barracas comercializando alimentos como espetinhos, porções de churrasco, pastéis, sanduíches, torresmo, frango frito e doces típicos da região, entre outros produtos. Os itens são produzidos, em sua maioria, por comerciantes de Maravilha, mas também haverá tendas mantidas por produtores de outros distritos. Além disso, a programação inclui diversas apresentações musicais e culturais, assim como um almoço rural especial no domingo.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, recebeu nesta quarta-feira (7) à tarde a visita da coordenadora-geral do CORRE, Rose Andreia Castanho, que entregou a ele convites para o almoço de domingo e doces produzidos pela artesã Maria Paraguaia, de Maravilha.





Segundo a coordenadora-geral do CORRE, Rose Andreia Castanho, a organização espera um público de aproximadamente 3 mil pessoas. Castanho sublinhou que a festa de Maravilha encerra a primeira etapa do projeto “Festa é Cultura”, que recebeu 4 mil pessoas no distrito da Warta e mais de 5 mil em Irerê. “Temos recebido um retorno muito legal dos visitantes, que apreciam ver a comunidade trabalhando e as atrações culturais, que são praticamente todas londrinenses. Além disso, um dos objetivos do evento é a geração de renda; na última festa, em Irerê, todos os comerciantes tiveram um lucro muito bom e ficaram animados. As comunidades dos distritos estão muito satisfeitas com os resultados, e já estão pensando em organizar outros eventos, como feiras”, disse.



O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), parabenizou os responsáveis pela organização do evento e a comunidade do distrito, frisando que as festas rurais de Londrina estão sendo retomadas após muitos anos sem terem sido realizadas.