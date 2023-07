Festa do Carneiro no Buraco de Campo Mourão começa nesta sexta com show de João Bosco e Vinícius

Evento tradicional de Campo Mourão tem como ponto alto almoço com prato típico do município, que será servido no domingo

A 28ª edição da Festa Nacional do Carneiro no Buraco, em Campo Mourão (Centro-Oeste) começa nesta sexta-feira (7), com show da dupla João Bosco & Vinícius, às 21 horas, na Praça São José. Neste sábado (8), no mesmo horário e local, o show será com a dupla Cezar e Paulinho. No domingo, dia 9, os shows na praça serão com artistas locais.

O almoço com o prato típico do município será servido no domingo (9), a partir das 11h30, nos locais definidos pelas oito entidades que aderiram ao novo formato do evento. O Aeroclube no espaço junto do aeroporto; Apae (Mourão Garden), Assercam (na sede ao lado do aeroporto), Campo Mourão Futsal (Associação do Expresso Nordeste); Sindicato Rural (Recanto do Criador), Santa Casa/Motoclube Cachorrões do Asfalto (CTG) , Rotary Campo Mourão (pavilhão do Parque de Exposições) e Sonibram (na sede da entidade).





O preparo da iguaria será em cozinha única, assim como o sistema de cozimento no pavilhão do Parque de Exposições, sob a responsabilidade da Associação Panela.

Das oito entidades que vão servir a iguaria, cinco ainda dispõem de convites que podem ser adquiridos pela internet no endereço https://tickey.com.br/organization/carneiro-no-buraco (ou na modalidade impressa com as entidades). Para adulto o custo é de R$ 60,00 e criança de 6 a 10 anos, metade do valor. Quem comprou convite ganha um prato personalizado da festa (é preciso levar talheres).





Durante o almoço as entidades terão bebidas com livre escolha de marcas, sobremesas, algumas com espaço kids, atração musical e brindes. Para conferir é só acessar as páginas das entidades nas redes sociais.





(Com informações da Prefeitura de Campo Mourão)