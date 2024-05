Importante ter uma drag queen abrindo portas no pagode', diz Gloria Groove

Atração do TIM Music Rio 2024, Gloria Groove conversou com Splash sobre o "Serenata da GG", projeto inteiramente dedicado ao pagode que será lançado no próximo dia 30.



Serenata da GG é para quem ama demais. E eu amo demais. Descobri que o meu grande diferencial é o amor, ter todos os tipos de amor que eu posso. Gloria Groove

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



Ela celebra levar representatividade queerr ao mundo do pagode. "A importância de ter uma drag queen abrindo caminhos no pagode é tremenda. É mostrar para as pessoas. Mostrar as pessoas que é muito mais sobre imergir os mundos e criar possibilidades. Gosto de poder usar o meu talento pra contribuir e trazer luz pra nossa cultura, pra cultura brasileira que é muito rica e merece ser celebrada."



Fãs podem esperar uma grande turnê no estilo Tardezinha ou Numanice? "Gloria Groove espera que sim. "Isso é um sonho meu, é claro que eu quero que Serenata da GG venha se tornar um lugar, uma situação, um evento pra gente frequentar. Bom, eu criei pra ser algo grandioso e grandioso será. Quero experimentar e curtir cada fase desse projeto. Quem sabe lá pro volume 3 ou 4, a gente já não tá no [evento] Serenata."

Publicidade



No TIM Music Rio, a drag queen preparou o show Noites de Gloria, passando por várias fases da carreira.* "É uma honra trazer Noites de Glória para a Praia de Copacabana pela segunda vez, acredito que neste domingo (26) eu vou estar um pouco menos nervosa do que no dia do Reveillon. E é uma honra contribuir com esse evento que já abriu tantas portas para mim".