Londrina: Distrito de São Luiz promove 1ª edição do Carnaval Rural neste fim de semana

O Carnaval Rural do Distrito de São Luiz em Londrina terá a 1° edição neste fim de semana, nos dias 10 e 11, das 16h às 21h, na praça central, atrás da Paróquia São Luiz Gonzaga. A ação, que vai contar com apresentações musicais e comidas típicas, é uma iniciativa da subprefeitura do Distrito de São Luiz em parceria com diversos orgãos e secretarias.





No sábado (10), a programação do evento começa com barracas com comidas típicas. No mesmo dia, vão se apresentar os cantores sertanejos Álvaro Souza e Henrique Ribeiro e logo em seguida entram em cena músicas eletrônicas com ritimos de carnaval.

Já no domingo (11), o evento começa às 16h com barracas de comidas típicas e som eletrônico com ritimos de carnaval. Logo em seguida, às 17h, a festa vai ser animada com uma aula de zumba ministrada pelos instrutores Lidiamada Andrade, Micarla Gonçalves e Tati Trindade.







Ainda no domingo, às 19h, os foliões poderão aproveitar o show do cantor Allan Oliveira, que tocará músicas de pagode e axé.





Ao todo, o evento terá a presença de dez expositores, sendo cinco barracas e cinco food trucks de comidas típicas que estarão comercializando diversos alimentos, incluindo crepes doces e salgados, pastéis, coxinhas, porções de batata e frango frito, lanches em geral e churros, dentre outros.

Segundo a coordenadora distrital e integrante da AMDSL (Assosiação dos Moradores do Distrito de São Luiz), Leide Alves de Oliveira Dutra, a realização desta 1° edição do Carnaval Rural se mostra de suma importância para a comunidade local.





Ela ainda apontou que, dentre os motivos para a execução das festividades, estão a “celebração da cultura local, a promoção da alegria, a integração da comunidade e o estímulo à economia local”.





As ações integram o calendário de Carnaval do Município e contam com o apoio da SMAA (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento); Sema (Secretaria Municipal do Ambiente); SMC (Secretaria Municipal de Cultura); CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização); e Guarda Municipal.





A colaboração dos órgãos municipais abrange a disponibilização de infraestrutura, segurança pública, autorização para realização do evento, suporte logístico e divulgação.