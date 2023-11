Londrina: Festival Varilux de Cinema Francês continua

O Festival Varilux de Cinema Francês continua até o dia 22 em várias cidades do País, incluindo Londrina. Ao todo, são 19 filmes da recente cinematografia francesa, premiados ou participantes de festivais internacionais, além de dois clássicos exibidos em algumas cidades e uma série sobre Brigitte Bardot, musa do cinema francês, que será disponibilizada gratuitamente entre 22 de novembro a 22 de dezembro no site do festival.





O filme “Making Of” não tem trailer porque ainda não foi lançado na França. A produção fez estreia mundial no

Nesta terça-feira (14) véspera de feriado, os seguintes filmes estarão em cartaz em Londrina, no Cineflix do Aurora Shopping: A Musa de Bonnard, de Martin Provost, às 14h30; O Renascimento, de Rémi Benzaçon, às 17h05; Meu Novo Brinquedo, de James Huth, às 19h15; As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, às 21h35.