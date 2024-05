Mariah Carey anuncia show em São Paulo; veja como comprar ingressos

A cantora Maria Carey fará um show em São Paulo neste ano, no dia 20 de setembro, no Allianz Parque. O show foi confirmado pela produtora 30e, que trará a artista para o Brasil em seu único show solo -a outra apresentação acontecerá no dia 22 de setembro, na edição deste ano do Rock in Rio.



É a primeira vez em 14 anos que a Carey, que tem três décadas de carreira, vem ao país. A pré-venda de ingressos vai do dia 4 de junho, às 10h, até o dia 6 de junho, às 9h59, e é exclusiva para clientes com cartões Santander.

Os ingressos para público geral são liberados ao meio-dia do dia 6, no site da Eventim, ou a partir das 13h na bilheteria oficial do estádio.



Os ingressos custam $340, na cadeira superior, R$ 490, na cadeira inferior, R$ 390, na pista comum e R$ 790 na pista premium. Os clientes do Santander têm descontos na compra.