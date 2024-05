Novas datas para show de Bruno Mars de SP foram vetadas no Rio; shows vão acontecer?

Além de datas anunciadas anteriormente, Bruno Mars deve se apresentar em São Paulo em 4 e 5 de outubro -dias vetados pela prefeitura do Rio de Janeiro, em razão da proximidade ao primeiro turno das eleições (6 de outubro).



Os shows em São Paulo vão acontecer?

Ao UOL, a prefeitura de São Paulo diz que o evento é privado e que tem, "como sempre teve", "toda a estrutura de apoio para os shows".



A Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, por sua vez, informa que até o momento não há pedido ou solicitação de Alvará de Autorização para o evento em questão. No entanto, o alvará costuma ser emitido com maior proximidade do evento.

O que aconteceu no Rio de Janeiro

Eduardo Paes disse que as eleições municipais demandam grande mobilização de funcionários públicos, como agentes de segurança, o que impossibilita disponibilizar servidores para auxiliar nos shows.



Na ocasião, o prefeito do Rio ressaltou que essa impossibilidade seria a mesma em qualquer cidade. "Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos".

A venda de ingressos foi iniciada, mas depois, suspensa. "Aqui tem respeito aos cidadãos e ao processo eleitoral. E tem comando também. Não é terra de ninguém", disse Paes no X.

A LiveNation, produtora dos shows, disse que iria trabalhar com o gabinete do prefeito para encontrar uma solução para os fãs. Os shows foram remarcados e uma data extra foi anunciada. As apresentações no Rio acontecerão nos dias 16, 19 e 20 de outubro.





Bruno Mars fará 14 apresentações no Brasil

- 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro - São Paulo - MorumBIS

- 16, 19 e 20 de outubro - Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos

- 26 e 27 de outubro - Brasília - Mané Garrincha

- 31 de outubro e 1º de novembro - Curitiba - Estádio Major Couto Pereira

- 5 de novembro - Belo Horizonte - Estádio Mineirão.

Algumas apresentações em São Paulo (8, 9, 12, e 13 de outubro) e no Rio (19 de outubro) já estão com ingressos esgotados.





Ingressos

A pré-venda para Clientes Santander começou hoje (21):

São Paulo: a partir das 9h online (www.ticketmaster.com.br) e 11h na bilheteria oficial;

Rio de Janeiro: a partir das 11h online (www.ticketmaster.com.br) e das 13h na bilheteria oficial;

Curitiba e Belo Horizonte: a partir das 13h online (www.ticketmaster.com.br) e das 13h nas bilheterias oficiais.



Em todas as cidades, a venda geral começa amanhã (quarta-feira), nos mesmos horários e canais da pré-venda. Os ingressos estarão disponíveis online (www.ticketmaster.com.br) e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço).