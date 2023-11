Papai Noel chega a shopping londrinense acompanhado de artistas circenses neste sábado

Uma imponente árvore de Natal com 8 metros de altura, do chão ao teto, rodeada por outras menores e suspensas no vão central, todas iluminadas. A decoração de Natal do Aurora Shopping promete encantar o público mais uma vez, com um cenário clássico e alinhado à tradição que a data inspira.





Cortinas de luz e lâmpadas de led amareladas, contrastando com o verde escuro das árvores, prometem um visual de encantamento para os clientes. Para marcar a data e se integrar à decoração natalina da Cidade, o Aurora Shopping terá a sua fachada iluminada.

Tudo isso poderá ser visto a partir do dia 11 de novembro, quando o Papai Noel chegará ao Shopping, às 14 horas, para se instalar e atender a garotada até 24 de dezembro. O encontro do bom velhinho com as crianças está marcado: de terça a domingo, das 14h às 20h.