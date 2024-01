Londrina: Parada do Limoeiro será inaugurada neste domingo com diversos atrativos

Será inaugurada a Parada do Limoeiro na zora rural de Londrina, neste domingo (28), no local onde ocorre a feira semanal todos os domingos, das 8h às 13h, em uma área próxima à capela Santo Antônio, na região da estrada do Limoeiro.





Para celebrar, serão ofertadas comidas e bebidas no local desde às 8h. Além disso, o evento ainda vai contar com apresentações culturais e artísticas de capoeira senzala e música, com a participação do Trio Maestra, que toca forró, e da Orquestra de Metais de Londrina.

Publicidade

Publicidade





Reunindo cerca de 50 expositores da região, a Parada do Limoeiro oferecerá produtos alimentícios, itens de artesanato, bebidas, entre outros atrativos.





Sendo mais uma ação voltada a incentivar o turismo rural na região, a iniciativa foi idealizada por quatro produtoras locais: Rafaela Molter Brazão, Nilsa Maciel, Kely Nagahara e Amélia Torigoe. Dessa forma, soma-se à tradicional Feira do Limoeiro e ao projeto Caminhos do Limoeiro, que inclui a Vila da Nata e diversos outros atrativos.

Publicidade





Segundo a fungicultora Rafaela Molter Brazão, uma das idealizadoras da ação, a motivação para criar a Parada do Limoeiro veio da necessidade que as produtoras tinham de possuir um local propício para comercializar seus produtos.





“Agora, vamos ter essa infraestrutura, e também ofereceremos um local que vai atrair as pessoas da cidade para o campo. É importante que quem mora na área urbana possa respirar um ar mais puro às vezes, tendo esse contato com a natureza e podendo adquirir produtos de qualidade”, realçou.

Publicidade





O presidente da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina, Alex Canziani, frisou que a região do Limoeiro tem se consolidado cada vez mais como um polo de atração de turistas, oferecendo diversas atividades.





“A Parada do Limoeiro é mais um ativo importante que vai trazer pessoas durante os fins de semana, fortalecendo o turismo da região. Parabenizo os empreendedores e a cidade, que ganha mais uma opção para que nós possamos aproveitar a riqueza que temos na zona rural de Londrina. E convido a população para que conheça a região rural da cidade, em especial a Parada do Limoeiro, pois com certeza será uma experiência marcante”, afirmou.

Publicidade





De acordo com a diretora de Turismo da Codel, Tatiana Porto, o turismo rural tem beneficiado consideravelmente a população local.





“Antes, o Limoeiro não tinha grandes atrativos, mas isso mudou. Hoje, essas iniciativas têm atraído pessoas de várias regiões, o que estimula o trabalho maravilhoso dos produtores e o empreendedorismo, além de favorecer a autoestima dos moradores, que ficam satisfeitos por participar de algo tão especial. Com certeza, teremos muitas outras ações como essa, que são fundamentais para estimular o turismo rural nessa região tão promissora”, sublinhou.





A Parada do Limoeiro conta com o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), e parceria do projeto Caminhos do Limoeiro. A festa de inauguração tem patrocínio do Sicredi e Renewtec Energia Solar, e é apoiada pelo Sindicato Rural Patronal de Londrina, SME (Secretaria Municipal de Educação) e SMC (Secretaria Municipal de Cultura).