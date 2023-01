RBD no Brasil: Procon notifica empresa e cobra explicações sobre vendas de ingressos

O Procon-SP notificou a empresa Eventim Brasil cobrando explicações sobre problemas na venda de ingressos para shows do grupo RBD na capital paulista.





Fãs da banda relataram dificuldades para concluir a compra dos bilhetes na sexta (27) pelo site. Também foram apontados problemas na comercialização dos ingressos no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. A Eventim tem até esta terça (31) para responder aos questionamentos do Procon-SP.

Fenômeno dos anos 2000, o RBD se apresenta no Brasil em quatro shows da turnê "Soy Rebelde Tour", nos dias 16, 17 e 18 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo, e no dia 19 de novembro no Estádio Nilton Santos, no Rio.

Os ingressos os dias 17 e 19 estão esgotados. Já os bilhetes para as apresentações dos dias 16 e 18 terão pré-venda exclusiva para clientes do Banco BRB na quinta (2), a partir das 10h. A venda geral para as duas datas começa no dia seguinte.





O Procon-SP quer que a Eventim informe se identificou a origem dos problemas descritos nas reclamações e quais medidas foram adotadas.

O órgão também quer saber quais mecanismos adotados pela empresa para evitar a comercialização dos ingressos para cambistas. A Eventim deverá comprovar também a carga de bilhetes colocados à venda em todas as modalidades e setores, para cada dia do evento, e qual é a forma de processamento e pagamento pelo site e canais físicos.





O Procon pede ainda informações detalhadas sobre os custos relativos a aquisição de cada modalidade de ingresso, discriminando todos os valores incidentes, como taxas, fretes, descontos promocionais dentre outros.





Conhecida por ser formada na novela "Rebelde", que estreou em 2004 e foi transmitida no Brasil pelo SBT, a banda continuou sua carreira mesmo depois do fim da trama e fez shows até 2009, se tornando um fenômeno no Brasil.





A turnê "Soy Rebelde Tour" promove um reencontro de cinco dos seis integrantes nos palcos. Os ingressos para as apresentações de São Paulo custam a partir de R$ 210 (cadeira superior). A inferior é vendida por R$ 280, a pista comum sai por R$ 240 e, a premium, por R$ 425.