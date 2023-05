Recordista de coxinha de 76 quilos virá a evento de comidas gigantes em Londrina

Dono do mais novo recorde de uma coxinha gigante no Brasil, Cristian Silva, mais conhecido como Baca, vem a Londrina para o Big Food Festival – Festival de Comidas Gigantes, entre os dias 2 e 4 de junho, no Londrina Norte Shopping. Responsável por preparar uma coxinha com 76,150 kg, num programa de TV, no último dia 18 de maio, considerado o Dia Nacional da Coxinha, ele estará com um cardápio de quase 200 sabores diferentes no shopping.

O evento será realizado no estacionamento do empreendimento, com diversas iguarias no cardápio: entre elas, a maior coxinha do Brasil, além de donuts, hambúrgueres, pastel, hot dog em tamanhos grandes e a coxinha com molhos extras na seringa. Cristiam ensina a receita de uma coxinha que pode chegar até 2kg. “Em um litro de água, colocar 1 kg de farinha de trigo, duas colheres de margarina e uma colher de sal. Deixe a água ferver e adicione os ingredientes até desgrudar da panela”, ensina. Depois da massa pronta, é só escolher o ingrediente, prepará-lo e rechear o salgado.





No Londrina Norte Shopping, o festival, que está na 16ª edição, será aberto na sexta-feira (2 de junho), das 17h às 22h. No sábado (3 de junho), funciona a partir das 12h até 22h. E no domingo (4 de junho), também fica aberto das 12h às 22h. A primeira edição do evento foi realizada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Depois, as edições seguintes foram realizadas em São José dos Campos, Santo André, Mogi Mirim, zona norte e zona sul de São Paulo, Sorocaba, São Pedro e até na Avenida Paulista. Mogi das Cruzes, Vila Mariana e até Itu, onde tudo é gigante, receberam o festival.





A agenda de shows do festival inclui o DJ Dinho Garcia, oficial do evento, responsável pelo set list durante todos os momentos. Na sexta (2), às 19h30 sobe ao palco a banda Gata de Botas, com um tributo em homenagem à Rita Lee. No sábado (3), a partir das 19h30, é a vez do grup Red Hot Experience, cover do Red Hot Chili Peppers. E no domingo (4), às 18h, toca a banda Led Zepellin Cover, com diversas músicas do Led Zepellin. O evento também tem área kids e é pet friendly.