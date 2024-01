Shows de janeiro em SP têm Slash, Jão e ex-membro de Backstreet Boys

90 anos de João do Vale

O músico maranhense que completaria 90 anos em 2023 tem sua carreira homenageada por artistas nordestinos. No palco, Ayrton Montarroyos e Flávia Bittencourt guiam a apresentação que também tem participação especial de Alaíde Costa e percorre canções como "A Voz do Povo", "O Jangadeiro" e "Carcará".

Casa de Francisca - r. Quintino Bocaiúva, 22, Centro, Instagram @casadefrancisca. Sex. (19), às 22h. A partir de R$ 62 em Pixel Ticket



Angela Ro Ro







Nesta apresentação intimista, a artista faz um passeio musical pelo rock, jazz, bossa e outras faixas românticas para as quais já emprestou sua voz.

Sesc 14 Bis - r. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, Instagram @sesc14bis. Qui. (18) e sex. (19), às 20h. A partir de R$ 18 (credencial plena) em Sesc



Baco Exu do Blues



O rapper baiano mergulha nas canções de seu terceiro e mais recente álbum "Quantas Vezes Você Já Foi Amado?", que tem participações de Gal Costa e Gloria Groove.

Espaço Unimed - r. Tagipurú, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed. Sex. (26) , às 21h. A partir de R$ 130 em Ticket360



Belo in Concert







O romantismo corre solto nessa apresentação do pagodeiro, que retoma sucessos de sua carreira como "Quero Te Amar", "Desafio" e "Eternamente".

Vibra São Paulo - av. Das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, região sul, @vibrasaopaulo. Qui. (24), às 22h. A partir de R$ 100 em Uhuu



CarnaUol







A nona edição do festival que antecipa o Carnaval em São Paulo prepara sete apresentações e oito horas de festa --tocam Daniela Mercury, Joelma, Monobloco, Banda Eva, Gloria Groove, Maiara e Maraisa e a DJ Bárbara Labre.

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, Instagram @allianzparque. Sáb. (27), às 12h30. A partir de R$ 250 em Ingresso.com



Jaloo







A artista mostra seu novo show baseado em "Mau", álbum lançado neste ano e feito inteiramente por ela, que é influenciada pela música eletrônica e brasileira.

Sesc Guarulhos - r. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Instagram @sescguarulhos. Sex. (12), às 20h. A partir de R$ 12 (credencial plena) em Sesc



Jão





O cantor prepara show turbinado em que percorre os quatro elementos -água, ar, terra e fogo- representados pelos seus quatro discos, "Pirata" (2021), "Anti-Herói" (2019), "Lobos" (2018) e, agora, o álbum que dá nome à turnê, "Super".

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, Instagram @allianzparque. Dom. (21), às 20h A partir de R$ 135 em Eventim



Jorge e Mateus







A dupla sertaneja agita o CTN com repertório de canções autorais e versões --com olhar especial para as presentes no álbum ao vivo mais recente, "É Simples Assim", lançado em 2022.

Centro de Tradições Nordestinas - r. Jacofer, 615, Limão, Instagram @ctnsp. Qua. (24), às 20h. A partir de R$ 120 em Ticket 360



Luedji Luna







A cantora baiana faz show da versão deluxe de seu elogiado álbum "Bom Mesmo É Estar Debaixo D'Água", de 2022, e a noite é aberta pela discotecagem do duo Veraneio, formado por pai e filho, que se dedicam à memória dos bailes afros.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste, Instagram @casanaturamusical. Qui. (18) e sex. (19), às 22h. A partir de R$ 120 em Sympla



Mari Fernandez







O piseiro da cearense que canta hits como "Erro da Minha Vida" e "Parada Louca" ganha a companhia de Rafinha Barba e do grupo Forró Saborear no palco do Terra SP.

Terra SP - av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande, região sul, Instagram @terrasp_ Sáb. (20), às 22h. A partir de R$ 70 no Fever



Mateus Fazeno Rock







O cearense mostra, em duas apresentações em unidades do Sesc, seu elogiado álbum do ano passado, "Jesus Ñ Voltará", que alia ao rock referências do funk, do rap, do rap e do R&B.

Sesc Guarulhos - r. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Instagram @sescguarulhos. Sáb. (20), às 20h. A partir de R$ 12 (credencial plena) em Sesc

Sesc Carmo - r. do Carmo, 147, Sé, Instagram @sesccarmo. Seg. (22), às 19h. A partir de R$ 12 (credencial plena) em Sesc



MC Soffia







Funk, rap e trap se misturam na apresentação da MC, que canta seu primeiro EP, "It Girl", de 2023, no Sesc Pompeia.

Sesc Pompeia - r. Clélia, 93, Água Branca, Instagram @sescpompeia. Qui. (11), às 21h30. A partir de R$ 15 (credencial plena) em Sesc



Nick Carter







O ex-Backstreet Boy faz show com repertório recheado de hits da antiga boy band --e também de outros artistas como Tears for Fears, Bon Jovi e AC/DC.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, Instagram @audio. Qua. (17), às 20h. A partir de R$ 420 em Ticket Master



Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators





O supergrupo formado pelo guitarrista do Guns N' Roses Slash e o vocalista do Alter Bridge Myles Kennedy, além de Todd Kerns, Frank Sidoris e Brent Fitz, divulga "4", quinto álbum solo de Slash e o quarto do grupo, na turnê "The River Is Rising - Rest of the World Tour '24".

Espaço Unimed - r. Tagipurú, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed. Qua. (31) , às 19h. A partir de R$ 380 em Eventim



Totô de Babalong







O artista baiano apresenta seu segundo álbum, "Contém1drama", de 2022, que mistura pop a ritmos como o arrocha, a bachata e o funk.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste, Instagram @casanaturamusical. Sex. (26), às 22h. A partir de R$ 80 em Sympla