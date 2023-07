Turnê histórica: show de Elton John na Suécia encerra passagens pelos palcos

O pianista e compositor de 76 anos Elton John encerrou, neste sábado (8), sua passagem cintilante pelos palcos. Segundo anúncios, a turnê Farewell Yellow Brick, em andamento desde 2018, seria sua última e chegou ao fim com a apresentação em Estocolmo, na Suécia.





Com hits como "Bennie and the Jets", o artista marcou o show com seus figurinos brilhosos --dados publicados nas redes sociais de John dizem que 16 dos looks usados na turnê são da grife italiana Gucci-- e os famosos óculos gigantes.

A turnê é histórica também por quebrar o recorde de mais lucrativa. A receita bruta ultrapassou a marca de US$ 900 milhões, cerca de R$ 4,4 bilhões. É a maior bilheteria da história, segundo a Billboard Boxscore, seguida pela turnê The Divide, de Ed Sheeran.