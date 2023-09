André Gonçalves, Lucas Souza, Nathália Valente e Rachel Sheherazade são os roceiros da 1ª semana de 'A Fazenda 15'

André Gonçalves, Lucas Souza, Nathália Valente e Rachel Sheherazade disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record) nesta semana. Um dos quatro será o primeiro eliminado da atual edição do reality show e deixa a competição nesta quinta-feira (28). Antes disso, eles enfrentam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (27) e o vencedor escapa da berlinda.







Publicidade

Publicidade

Na votação da terça-feira (26), Alicia X, Cariúcha, Cezar Black e Shayan não podiam ser votados, por estarem imunes. Tonzão Chagas venceu a Prova de Fogo nesta segunda-feira (25) e teve o direito de mudar uma regra. A outra opção de poder foi presenteada por ele a Darlan Cunha.





Darlan, então, leu sua decisão: trocar um morador da baia por um da sede. Ele escolheu inverter Lily Nobre (da baia) por André Gonçalves (da sede).

Publicidade





Assim, foi dado início às indicações. Rachel Sheherazade foi a escolhida pelo fazendeiro Yuri Meirelles diretamente para a roça. "Me dou bem, a gente tem pouca troca diariamente, mas a estratégia dela de jogo não é legal. Parece que ela vem aqui mais levantar bandeira do que jogar. Não sei se é um ambiente que ela se sente bem", justificou o modelo.





A jornalista disse que achou injusta a decisão do fazendeiro. "Existem rodas que a gente é ignorado, então, uma pessoa como eu, que tem amor próprio, não preciso forçar a minha presença pra me fazer aceita", alfinetou ela.

Publicidade





Antes de seguir a votação, Tonzão descobriu seu poder extra: ele escolheu outro peão para ter voto peso 2 -Kamila Simioni. Depois, foi a vez das indicações da casa: Lucas Souza foi quem recebeu o maior número de votos (16) e também foi levado para a roça.





Como contragolpe, o ex-marido de Jojo Todynho puxou Nathália Valente, que estava na baia, para também disputar a berlinda.

Publicidade





A quarta vaga na roça foi definida pela dinâmica do "resta um": quem veio da baia, salvava um peão, que irá conceder seu resgate a outro e assim por diante. Quem sobrou foi André Gonçalves, e virou o último roceiro da semana.





No último bloco, André ainda teve uma difícil definição: colocar um dos quatro diretamente na Roça, vetando-o da Prova do Fazendeiro. Ele escolheu Nathália Valente. Assim, André, Lucas e Rachel disputarão, nesta quarta, a Prova do Fazendeiro, e o campeão se livrará da votação popular, garantindo mais uma semana no reality.

Publicidade





QUEM VOTOU EM QUEM NA 1ª ROÇA DE A FAZENDA 15





Publicidade

- Fazendeiro Yuri Meirelles votou em Rachel Sheherazade;

- Nadja Pessoa votou em Sander Mecca;

Publicidade

- Lucas Souza votou em Darlan Cunha;

- Radamés Furlan votou em Lucas Souza;

- Jaquelline Grohalski votou em Darlan Cunha;

- Kamila Simioni votou em Lucas Souza (peso 2);

- Kally Fonseca votou em Darlan Cunha;

- Sander Mecca votou em Lucas Souza;

- Rachel Sheherazade votou em Darlan Cunha;

- WL Guimarães votou em Lucas Souza;

- Jenny Miranda votou em Lucas Souza;

- Darlan Cunha votou em Lucas Souza;

- André Gonçalves votou em Radamés Furlan;

- Nathália Valente votou em Lucas Souza;

- Márcia Fu votou em Lucas Souza;

- Henrique Martins votou em Lucas Souza;

- Shayan votou em Kally Fonseca;

- Tonzão Chagas votou em Lucas Souza (peso 2);

- Cezar Black votou em Lucas Souza;

- Alicia X votou em Lucas Souza;

- Lily Nobre votou em Lucas Souza;

- Cariúcha votou em Lucas Souza.