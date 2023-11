Angélica completa 50 anos e chora com homenagem da família no Domingão com Huck

No Domingão com Huck de domingo (19), o quadro "Linha do Tempo" recebeu a esposa, Angélica, que está prestes a completar 50 anos no próximo dia 30 de novembro. Entre as muitas homenagens recebidas, as mais especiais vieram dos filhos, o trio Joaquim, Benício e Eva, além do marido e apresentador Luciano Huck.







Com a presença da família na plateia, a apresentadora se emocionou ao relembrar sua trajetória. "Essa história é uma história de superação. A minha história profissional começa depois de uma tragédia familiar", afirmou ela, referenciando o assalto que sua família sofreu durante sua infância. "Nesse assalto, meu marido levou um tiro na mão e um tiro nas costas. A Angélica presenciou tudo, ela ficou apavorada", relata a mãe, Angelina.





No entanto, o programa também passou por momentos felizes com as falas dos filhos de Angélica. Benício, 16, por exemplo, recordou uma viagem da família para a Bahia e brincou com a mãe: "Tá ficando velha". Eva, 11, foi além nas homenagens e cantou no palco do "Domingão" cantando a música tema da Fada Bela, personagem marcante da apresentadora.





"Quando eu era pequenininha, assistia às gravações e achava muito legal. Eu me inspiro muito nela. Eu sempre fico pensando se algum dia eu vou fazer isso também", disse Eva.





"Eu sou só gratidão por tudo, pela minha vida, pela minha família, pelos meus amigos, pela minha história na TV", afirmou Angélica, no final, em meio a lágrimas. "E que venham os próximos 50 anos, de muitas emoções, de muita alegria. Eu tenho muito orgulho da minha história e hoje confirmei todo esse orgulho, graças a vocês aqui."