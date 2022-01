'BBB 22' terá jogo para espectadores

O "BBB 22" (TV Globo) não para de trazer novidades. Agora os espectadores do programa terão acesso a um jogo em que podem lançar seus palpites e sentir que estão na casa mais vigiada no Brasil.



O jogador pode formar seu próprio grupo com os participantes do programa. Essa escolha, feita semanalmente, deve acontecer após a eliminação de terça-feira e até o dia da prova do líder, na quinta-feira.



Se o jogador perder o prazo, acabará ficando sem time. O objetivo na hora de montar o grupo é escolher participantes que, na opinião do jogador, devem se sair bem nas provas e dinâmicas da semana, como as provas do líder e do anjo e ser escolhido para o VIP.



Já escolher quem receberá o monstro, será indicado ao paredão ou o mais votado da casa fará o jogador perder pontos.

No jogo há ainda a opção de palpitar em enquetes. Quem acertar os participantes que estarão no VIP ou serão eliminados, por exemplo, garante uma pontuação extra no ranking do jogo.