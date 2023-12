Com 'Chaves' proibido, SBT manda dublar filmes inéditos para homenagear Roberto Bolaños

O SBT vai homenagear o humorista Roberto Gomez Bolaños (1929-2014), criador dos humorísticos "Chaves" e "Chapolin" em sua programação de 2024.





Sem conseguir mostrar os seriados em sua grade por um problema mundial, a emissora de Silvio Santos recorreu a filmes que tem o criador do seriado como protagonista para não deixar uma data importante passar em branco.

Publicidade

Publicidade





A empresa mandou dublar três longas para celebrar os 40 anos da estreia dos programas de Chespirito, como é conhecido Bolaños, no Brasil. São eles: El Chanfle (1979), El Chanfle 2 (1982) e Música del Viento (1988).





A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Gabriel Perline e confirmada pela reportagem. "Chaves" e "Chapolin" estrearam em 1984 na programação infantil do SBT, e foram exibidos até 2020.

Publicidade





Os programas foram retirados do ar por conta do fim do contrato entre a Televisa, distribuidora e dona das fitas do programa, com Roberto Gomez Fernandéz, filho de Bolaños e dono dos direitos intelectuais.





Desde então, o programa está fora do ar no mundo todo. A ideia do SBT é exibir os filmes no mês de janeiro, para aproveitar o lançamento do projeto Chaves: A Exposição, que será inaugurada em 5 de janeiro no Museu da Imagem e Som, localizado no bairro da Água Branca, zona oeste de São Paulo.





A exposição tem apoio e coprodução do Grupo Chespirito. A compra dos filmes foi feita diretamente pelo SBT em conversa com o conglomerado que organiza os licenciamentos das marcas de Roberto Goméz Bolaños.