Cozinheiros do MasterChef enfrentam a temida Caixa Misteriosa

Na próxima terça-feira (23), às 22h30, a maior competição gastronômica do país vai começar oficialmente. Logo de cara, os 18 participantes encontram a prova mais emblemática do MasterChef Brasil, a temida Caixa Misteriosa. E, dessa vez, ela está mais assustadora do que nunca: metade delas está pegando fogo e a outra metade está soltando fumaça.

Após muitos palpites, Ana Paula Padrão explica que os competidores irão enfrentar as Caixas Misteriosas do Céu e do Inferno. Eles devem definir que tipo de cozinheiros eles são. Os mais seguros, que gostam de cozinhar na sua zona de conforto, devem ir para o céu, mas quem for mais ousado e quiser arriscar mais, deve ir para o inferno. Mas como são nove de cada tipo, nem todo mundo vai conseguir escolher a sua preferida.