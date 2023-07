Danilo vence Ashanti com língua de boi e ganha repescagem do “MasterChef Brasil”

Danilo retornou à disputa do MasterChef Brasil na noite de terça-feira (18). No 12º episódio da cozinha mais famosa do país, o caminhoneiro, segundo eliminado da 10ª temporada, venceu a prova de repescagem e superou Ashanti na última fase.





“O acontecimento do meu pai [que sofreu um AVC] me deu um peso muito grande por estar aqui. Estava sem concentração nenhuma”, afirma, em entrevista exclusiva ao Band.com.br. “Vê-lo bem, se recuperando e progredindo, me deixou bem mais aliviado”. Para o participante, poder retornar para casa e resolver questões pessoais o ajudou a ter mais foco.

Quando deixou a competição, passou a se dedicar aos negócios da família, no entanto, assim que soube da possibilidade de retomar à disputa, fez questão de mergulhar nos estudos de gastronomia. “Foquei em pratos diferentes e na comida regional”, confessa.





De acordo com Danilo, a maior dificuldade na hora de preparar a última receita, com produtos escolhidos pelos adversários, foi encaixar o doce de leite. “Apesar de ser um ingrediente bem típico de Minas Gerais, era muito difícil fazer uma comida com os dez ingredientes que estavam ali”.





A diferença de comportamento do cozinheiro que saiu do talent show no final de maio e o que voltou foi notada pelos colegas e jurados. No embate final, chegou a provocar os rivais no mezanino, demonstrando que estava mais animado e confiante. A atitude fez até com que a chef Helena Rizzo dissesse que Danilo estava com a língua afiada.





A partir de agora, pretende continuar usando suas estratégias, mas com mais tranquilidade. “Vai ser outro Danilo. Vim mais focado e vou mostrar o que eu sei fazer”, garante.