Eduardo e Maria do Carmo são os campeões da segunda temporada do MasterChef+

No menu da final, os dois optaram por trazer pratos que representassem cada um deles e, sobretudo, a região onde vivem. A dupla preparou um lombo suíno recheado com bacon e taioba, acompanhado de farofa de macadâmia e purê de batata-doce roxa. De sobremesa, eles serviram um suflê de goiabada com creme de requeijão.

Segundo Maria do Carmo, ganhar o MasterChef+ foi a realização de um sonho. “Eu não consigo encontrar palavras para descrever. O coração treme. Está nascendo uma nova Maria do Carmo”, disse emocionada em entrevista exclusiva ao Band.com.br.

Eduardo e Maria do Carmo foram consagrados os campeões do MasterChef+ na noite dessa terça-feira (26). Naturais de São Paulo (SP) e de Paraguaçu (MG), respectivamente, os cozinheiros levaram o troféu da segunda edição após prepararem uma ceia de Ano Novo que agradou em cheio ao paladar dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.





Com o resultado, Eduardo revelou que tem muita vontade de ter seu próprio bistrô, mas entende que ainda tem muito a aprender. Já Maria do Carmo quer repassar seus conhecimentos, sobretudo para crianças. “Acho que tem muita coisa que os mais jovens não sabem”, concluiu a campeã.

Os concorrentes levaram para casa R$ 25 mil no cartão Pão, cada um, e mais 25 mil pontos stix para trocar por prêmios, oferecidos pelo Pão de Açúcar, mercado oficial do MasterChef. A Eisenbahn os presenteou com um curso profissional de sommelier de cervejas e um home bar completo.





Para inovar a cozinha, os competidores ainda ganharam um conjunto premium de panelas da Royal Prestige. E, para fechar com chave de ouro, a Arcelormittal, maior produtora de aço do Brasil e líder no mercado global, entregou os dois troféus exclusivos e ainda irá equipar a residência de ambos com utensílios e eletrodomésticos feitos em aço.

As inscrições para as temporadas do MasterChef Brasil que serão exibidas pela Band em 2024 já estão abertas. Cozinheiros amadores e profissionais podem preencher o formulário destinado a cada edição no site oficial da emissora.





Criado por Franc Roddam, o formato MasterChef é representado internacionalmente pela Banijay. O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para a Warner Bros Discovery. O

talent show vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, na tela da Band. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 20h, no canal Discovery Home & Health e nos streamings HBO Max e discovery+.





