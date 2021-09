Em A Fazenda 13, produção corta água encanada e gás como punição

Os participantes de A Fazenda 13 (Record) vão ficar sem água encanada e gás por 24 horas. A punição foi provocada de forma proposital por Rico Melquiades. Depois de ser o mais votado pela casa para ir à roça, o influenciador ficou revoltado e decidiu andar sem microfone, o que é proibido pelas regras da atração.

Após Erika Schneider, a fazendeira da semana, anunciar a punição para os outros peões, Rico comemorou. "Uhu, produção. Te amo!", gritou ele. Sthe Matos não gostou e rebateu. "Gente, que desequilíbrio!".

Embora tenha sido o mais votado para a roça (recebeu sete indicações), o poder do Lampião livrou Rico da berlinda. Ele entregou a chama vermelha para Marina e ficou com a amarela. Com isso, ele pôde transferir os sete votos recebidos para Bil Araújo.





Indicado pela fazendeira, Mussunzinho já está na roça. Bil Araújo, Dayane Mello e Gui Araújo disputam a prova do fazendeiro, que vai livrar um deles da berlinda.

Após o castigo que toda casa levou por causa de Rico, Tati Quebra Barraco disse para o influenciador que ele terá de cozinhar se quiser comer. "Tem que pegar água no poço, tem que ligar a linha para fazer a comida. Tem que pegar água para lavar a louça", provocou ele.





"Ele não come. Se ele quiser, ele vai pegar a água dele e cozinhar para ele. Ou vamos comer qualquer coisa até voltar. Se quiser comer, vai ter que cozinhar", rebateu a funkeira.





Rico também discutiu com outros participantes como MC Gui e Mileide Mihaile. A briga com a peoa ocorreu durante a formação da roça, porque o influenciador não gostou de receber o voto dela.





"As pessoas aqui nessa edição, tudo é desrespeito. Se eu chamar uma pessoa de sonsa, para eles é desrespeito. Eu não aplaudi, eu só falei que ela não foi desrespeitosa com as meninas. [...] Falta de respeito para mim é xingar, falar palavrão. [...] Quem não conhece ela, que compre ela. Quero só pontuar isso. [...] Eu não menti, eu tô sendo sincero. Ela quer agradar todo mundo. Ela é saboneteira, ela é perfeita. O slogan dela é: 'Mileide, amiga do povo'", disse ele no programa ao vivo.