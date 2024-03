Iza cancela show no BBB 24 por problema de saúde e produção faz substituição às pressas

Um dos nomes mais comentados e pedidos como atração principal de um show dentro do BBB 24, Iza não vai mais se apresentar na casa nesta sexta-feira (15). Anunciada pela produção há dois dias, a cantora cancelou a participação na festa dos brothers por problemas de saúde. Lexa e Duda Beat foram escolhidas às pressas para substituir a intérprete de "Dona de Mim".



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



"Iza teve um problema de saúde e irá ficar de repouso absoluto pelos próximos sete dias. Além do show no BBB, ela também cancelou a apresentação que faria no domingo (17), em Aracaju, por orientação médica", explicou a assessoria da cantora à Folha de S.Paulo.



Não foi informado detalhes sobre o estado de saúde da artista. Em outubro do ano passado, ela suspendeu a agenda após ser diagnosticada com pneumonia.



A assessoria do reality da Globo enviou uma nota sobre a substituição de Iza na festa desta sexta. "O funk de Lexa e o pop nacional de Duda Beat vão levar muita animação para os brothers e as sisters. Cada uma delas terá seu próprio show na casa mais vigiada do Brasil, em momentos diferentes da festa."