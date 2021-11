MasterChef Brasil recebe OsGêmeos em prova que definirá Top 5

A Band apresenta na próxima terça-feira (23), às 22h30, o 21º episódio do MasterChef Brasil, que definirá o Top 5 da temporada. Dessa vez, Daphne, Eduardo, Heitor, Isabella, Kelyn e Tiago enfrentarão um desafio nunca visto antes. Divididos em duplas, eles terão de cozinhar com um muro separando os dois. Assim que entram na cozinha, os participantes já se deparam com três Caixas Misteriosas douradas. Kelyn, que venceu a última prova, escolhe quem vai ficar com elas sem saber se é algo negativo ou positivo.

Logo em seguida, Ana Paula Padrão anuncia os dois convidados da noite, que formam uma das duplas mais talentosas do Brasil: OsGêmeos. Artistas plásticos, grafiteiros e com obras e exposições espalhadas pelo mundo todo, Otávio e Gustavo Pandolfo dão dicas sobre o visual dos pratos e falam da experiência de trabalharem juntos, sempre buscando uma padronização perfeita. Enquanto isso, a chef Helena Rizzo mostra que seus dotes vão muito além da gastronomia e grafita um painel sob os olhares atentos dos irmãos famosos.

Ao abrirem as caixas, os aspirantes a chefs descobrem que as bancadas possuem os mesmos ingredientes, porém, nas douradas, há o passo a passo e a imagem de como a iguaria deve ser apresentada. Cada par deverá preparar versões idênticas, mas sem ver o que o outro está fazendo. Os que estão com a receita vão orientar o companheiro através do muro. Após o tempo estipulado, os jurados experimentam as criações e escolhem a dupla vencedora.





Na prova de eliminação, os quatro cozinheiros que não conseguiram se salvar são surpreendidos com uma decoração típica de um bistrô francês. Com o intuito de inspirá-los, o cantor Gilbert é chamado ao estúdio para soltar a voz em serenatas, dando um clima mais ameno antes da disputa. Para continuar no jogo, os participantes terão de reproduzir um banquete criado pelo chef Erick Jacquin, além de fazerem o serviço clássico francês, com todo o luxo e requinte. O autor do pior prato deixa a competição.





Premiação

Além do troféu, grande símbolo do melhor chef amador do país, a SumUp irá rechear a conta do melhor cozinheiro da temporada com R$ 300 mil. A empresa também vai oferecer ao vencedor de cada prova individual um prêmio de mil reais. O novo MasterChef Brasil ganhará da Amazon R$ 5 mil em compras por mês, durante um ano, para ser usado na loja amazon.com.br. J





á a Claro vai levá-lo com um acompanhante para um destino gastronômico inesquecível, com o intuito de conectá-lo com tudo o que mais ama. A Britânia dará ao vencedor produtos dignos de chef, enquanto a Brastemp o presenteará com uma cozinha completa da linha Gourmand. Já a Seara convidará o vencedor a participar do time de Chefs Influenciadores da marca para o desenvolvimento de receitas.





O grande campeão ainda terá a oportunidade de fazer um curso de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Brasil. O segundo colocado também ganhará um curso de habilidades e técnicas da pâtisserie.





O MasterChef Brasil é uma coprodução Band/Endemol Shine Brasil/Discovery Home & Health baseada no formato da Endemol Shine Group. O talent show vai ao ar toda terça-feira, às 22h30, na tela da Band, com transmissão simultânea no Portal da Band e no aplicativo BandPlay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19h40, no canal Discovery Home & Health.