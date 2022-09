Moranguinho entra para A Fazenda em busca de visibilidade e para deixar rótulo de esposa de Naldo

A influenciadora Ellen Cardoso, 41, foi a primeira participante do reality A Fazenda 14 (Record) a ser revelada. Esposa do cantor Naldo Benny, 43, ela é conhecida também como Moranguinho. O programa estreia na próxima terça-feira (13), um dia após a pré-estreia, que acontecerá às 23h.





"Quero me divertir e aproveitar ao máximo lá dentro. Quero cuidar dos bichos e cozinhar, que eu adoro", disse ela sobre o que espera para o programa, em que irá competir com outros 19 peões. "Na verdade, entrei porque queria viver essa experiência. Já tinha sido convidada e não fui, agora quis. Acho que pela maturidade, com o tempo de relacionamento, me sinto preparada."

Quando perguntada sobre a briga entre seu marido e a cantora Anitta, 29, ela disse que admira muito o trabalho da artista. "Com certeza [vou dançar Anitta]. Quem puxou essa história toda foi a empresária dela. Na verdade, o Naldo que fez essa transição do funk para o funk pop. E a verdade tem que ser dita, o trabalho dela é maravilhoso. Reconheço total o sucesso dela."





Para ela, o programa pode ser uma oportunidade para trazer de volta sua carreira, que também ficou em um tempo em pausa após o nascimento de sua filha, Maria Victória, que hoje tem 7 anos. "A visibilidade é muito grande e vem em um momento bom para mim, quero retomar minha carreira."





O nome de Moranguinho foi divulgado no programa Hoje em Dia. Segundo informações divulgadas na coletiva que revelou os nomes dos peões nesta terça-feira (6), os demais participantes já estão confinados em um hotel, em quartos individuais.





A 14ª edição do reality será apresentada por Adriane Galisteu, 49, que assumiu o programa no ano passado, em sua 13ª edição. Antes, o reality era comandado por Marcos Mion, 43, que apresentou as três edições anteriores.