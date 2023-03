Anitta e mais famosos apoiam Lexa e condenam atitudes de Guimê no BBB

Os casos de supostos abusos dentro do BBB 23 têm movimentado não só os fãs como famosos nas redes sociais. Muitos fizeram questão de condenar as atitudes de Guimê e Cara de Sapato e apoiar Lexa, que disse estar "no fundo do poço".





Anitta compartilhou uma troca de mensagens com Lexa na qual a convida para o aniversário dela. Porém, na mesma postagem soltou uma indireta sobre o caso visto na última festa em que o funkeiro toca o corpo da mexicana Dania. "Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me fod*... Hoje em dia continuo sendo a mesma amiga", postou Anitta.

Deolane Bezerra foi outra famosa que resolveu se posicionar. "Esses 'homens', viu. A mulher linda, torcendo por ele, vibrando, lutando. Raiva", escreveu.

