Cozinheiros disputam os últimos aventais do MasterChef Brasil na próxima terça-feira

Na próxima terça-feira (16), às 22h30, a seletiva dos participantes que entrarão definitivamente na competição continua com embates dos mais variados temas gastronômicos. Ao final do episódio, Helena Rizzo, Rodrigo Oliveira e Erick Jacquin terão escolhido os melhores que seguem na disputa pelo troféu da décima edição do MasterChef Brasil.

Até agora, nove cozinheiros já garantiram o avental e uma vaga oficial na cozinha. Mas os confrontos continuam com temas que foram marcantes ao longo das nove temporadas anteriores e vão representar tarefas complexas.

No primeiro round, os competidores se deparam com a temida torre de éclair, prova icônica que aconteceu na repescagem da edição do ano passado e trouxe de volta a Fernanda, primeira eliminada que virou uma das finalistas. A receita é um clássico da gastronomia francesa que demanda muita técnica e traz muitos caminhos para criatividade. Quem entregar o melhor trio de éclairs leva o avental.