Fábio Porchat diz ser 'uma vergonha' censura a vídeo de Léo Lins e é atacado nas redes sociais

O humorista e apresentador Fábio Porchat saiu em defesa do também comediante Léo Lins após a Justiça censurar o especial de comédia dele. No conteúdo que já foi removido da internet, Lins fazia piadas que citavam nordestinos, pessoas gordas e com deficiência.



"Isso aqui é uma vergonha! Inaceitável", escreveu Porchat em seu Twitter ao repercutir a medida contra o colega. Porém, logo o nome dele foi parar entre os assuntos mais comentados da mesma rede social. Muita gente criticou a postura dele. Até a publicação deste texto, o apresentador não havia se posicionado sobre o tema. Procurado, não respondeu.



"Rabin, Porchat e toda uma patota de comediantes agora se dizem surpresos, quando contribuíram para esse cenário de censura", opinou o perfil de Irlandês. "Uma pena não poder fazer piada capacitista, transfobia, homofóbica, gordofóbica entre outras, né, Porchat?", ironizou o perfil de Eduardo.

"O problema dessa turma é que eles escolhem quais preconceitos são legítimos e podem ser incentivados. O Porchat mesmo é um dos maiores incentivadores do preconceito com crentes no país", foi o que escreveu o perfil de Wagner Thomazoni.

Houve também quem tenha recuperado trechos de uma participação do humorista em um podcast no qual se mostrava contra esse tipo de piada. Num trecho, Porchat afirma que quem ri de uma deficiência, por exemplo, precisa ter responsabilidade, já que "pessoas são mortas por esse tipo de piada", e que "lutar para fazer uma piada que perpetue preconceito é tão pequeno, precário e triste".



ENTENDA O CASO