Diogo Portugal se apresenta em Londrina neste domingo: aos detalhes!

Precursor do stand up comedy no Brasil, criador do “Risorama”, o festival de comédia mais tradicional do Brasil, e também do programa “Fritada”, hoje com milhões de views em seu canal do YouTube, Diogo Portugal, que também integra o elenco do programa “A Praça é Nossa”, no SBT, estará em Londrina neste domingo, 7 de maio, para uma apresentação mais que especial.