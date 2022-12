The Weeknd será responsável pela música tema de 'Avatar: O Caminho da Água'

The Weeknd deixou seus fãs ainda mais ansiosos para o lançamento do tão esperado "Avatar: O Caminho da Água", que estreia dia 15 de dezembro nos cinemas.





Isso porque o cantor, que tem dois shows agendados para o Brasil em 2023, publicou um teaser em suas redes sociais com o logotipo da franquia, um “A” azul, confirmando os rumores de participação na trilha.





Vale lembrar que o artista já participou de outras trilhas sonoras antes, como no filme "Pantera Negra", com a música "Pray For Me", e em "Cinquenta Tons de Cinza", com as músicas "Often" e "Earned It".

"Avatar: O Caminho da Água" conta a história dos personagens Jake Sully e Ney'tiri após formarem uma família. Eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora quando uma antiga ameaça ressurge.





A faixa será lançada dia 16 de dezembro em todas as plataformas de música.

Confira o anúncio:

