Priscila Fantin é a grande vencedora do Dança dos Famosos 2023

Priscila Fantin se sagrou a grande campeã do Dança dos Famosos 2023 na noite deste domingo (2). Ela somou as maiores notas na final do quadro do Domingão com Huck (Globo) em uma final disputada com Carla Diaz e Rafa Kalimann.







Durante o programa, as três finalistas se apresentaram em dois ritmos: samba e tango. Elas foram avaliadas pelas juradas técnicas Paolla Oliveira e Vitória Strada e pelo júri técnico formado por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

No entanto, os votos do público da plateia e de casa, que foi convidada a se manifestar pela internet, também fizeram a diferença, já que as três finalistas ficaram com notas muito próximas. A decisão se deu por três décimos, com Priscila somando 139,6 pontos, enquanto Carla ficou com 139,3.





Priscila dançou acompanhada do professor de dança Rolon Ho, a quem agradeceu muito em seu discurso --ela também dedicou a vitória à família, em especial ao marido, Bruno Santos, um dos mais empolgados da plateia. Tanto a atriz quanto o bailarino receberam um troféu e um carro zero quilômetro.

As apresentações foram realizadas também na frente dos demais participantes do Dança dos Famosos 2023, que contou com nomes como Belo, Daiane dos Santos, Gabi Melim, Juliana Alves, Linn da Quebrada e Nattanzinho, entre outros. Bruno Cabrerizo, que foi eliminado na semifinal, criticou o quadro após sua eliminação, dizendo que havia manipulação dos resultados.





Um dos momentos mais inusitados da noite foi quando Luciano Huck percebeu que uma criança que estava na plateia estava dormindo. "Está adorando ele", brincou o apresentador.