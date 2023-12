SBT atende pedido e Ratinho vai voltar a concorrer com novela das 9 da Globo em 2024

O SBT vai mudar o horário do Programa do Ratinho a partir de fevereiro do ano que vem. Atendendo um pedido antigo do próprio apresentador, Carlos Massa e sua trupe passarão a ir ao ar por volta das 21h45.







Com isso, Ratinho vai voltar a bater de frente com a novela das nove da Globo, em uma disputa que o ajudou a se consagrar na televisão no fim dos anos 1990, quando ainda estava na Record.





As mudanças passam a valer com a nova programação da emissora de Silvio Santos, que ainda está em fase de implementação. O que se sabe é que a faixa das 22h30, onde Ratinho está hoje, voltará a ser de uma linha de shows diversificada.

Nas sextas-feiras, por exemplo, irá ao ar uma atração de entretenimento com Benjamin Back. Já nas quintas-feiras, o humorístico A Praça é Nossa ganhará um horário mais nobre. Atualmente, Carlos Alberto de Nóbrega entra ao ar por volta das 23h45.





Desde 2022, em entrevistas, Ratinho dizia que preferia entrar mais cedo do que entra atualmente, o que seria bom para sua atração. Seu modelo de negócio com o SBT é o de sociedade: ele divide custos e lucros com a emissora.





"A única coisa que eu queria era entra mais cedo, acho que entro muito tarde. Seria melhor para mim às 21h", disse ele para o apresentador Leo Dias em 2022.





Para acomodar Ratinho na faixa das nove, o SBT encerrará o horário de reprises de tramas infantis em horário nobre após o fim da atual exibição da novela "Cúmplices de um Resgate" (2015).