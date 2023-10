SBT estuda fim do Fofocalizando em 2024 por baixa audiência e queda de publicidade

O Fofocalizando está na corda bamba do SBT. Em movimento para reverter a má fase de audiência, a emissora de Silvio Santos estuda finalizar a atração, em sua grade há sete anos, a partir de janeiro. Duas possibilidades estão sendo avaliadas: virar um quadro ou simplesmente sair do ar.







A emissora deverá tomar a decisão ao longo do mês de novembro. Gustavo Vaccari, atual diretor da atração, já acumula funções. Ele foi designado para implementar a nova revista eletrônica da emissora, que estreia em 2024, e terá Regina Volpato, Michelle Barros e outros nomes.





Chris Flores, apresentadora do Fofocalizando, pediu férias acumuladas e volta apenas no mês de dezembro. São grandes as chances de seu retorno acontecer apenas para "fechar um ciclo". Até lá, Gabriel Cartolano está à frente da atração.

Caso decida manter o programa no ar, ele terá formato diferente e tempo reduzido. A outra é que ele seja incluindo como um quadro de fofocas dentro de uma nova atração, mais leve e dedicada ao público feminino.





A emissora só pode tirar o Fofocalizando do ar em 2024 por causa de acordos comercias. Contratos publicitários firmados só terminam ao fim do ano, e exigem a entrega com apresentadores da atração, especialmente Chris Flores.

O estudo para sair do ar deve-se pela baixa audiência. Hoje, o Fofocalizando pena para passar dos 3 pontos de audiência na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 207 mil indivíduos), muito abaixo do que já alcançou em seu auge.





Além disso, houve baixa procura para ações de merchandising e publicidade nos últimos meses, em decorrência dos números e da queda de repercussão, algo que sempre foi o ponto forte do Fofocalizando.





O Fofocalizando foi criado em 2016 com o nome de Fofocando, em uma resposta de Silvio Santos ao sucesso do A Hora da Venenosa, da Record. No ano seguinte, mudou de nome para a atual e incluiu jornalismo em seus assuntos.





Em 2018, com nomes como Mara Maravilha, Livia Andrade e Léo Dias, a atração chegou a picos de 8 pontos em São Paulo e vencia a Record com regularidade. No SBT, existe a interpretação que o formato se desgastou.