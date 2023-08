Seiji é eliminado do “MasterChef Brasil” e mostra frustração em trajetória

Seiji foi o eliminado do MasterChef Brasil na noite de terça-feira (8). O cozinheiro amador deixou o programa após se perder na preparação de um cordeiro e entregar um nhoque fora do ponto. Depois de vários tropeços ao longo do programa, dessa vez, não conseguiu se livrar das críticas dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira.





Em entrevista exclusiva ao Band.com.br, lamentou o resultado. “Toda essa pressão mexeu muito com a minha cabeça. Esse mix de coisas diferentes me confundiu e fui me atropelando. Acho que não teve nenhum momento em que eu, de fato, fiz um prato que me representasse aqui dentro”, admite.

Publicidade

Publicidade





O empresário capixaba se mostrou decepcionado por ter errado justamente no nhoque, receita que costuma preparar com frequência. “Eu sabia o tempo todo que estava fazendo errado. Sabia que não deveria ter feito na panela de pressão. Não consegui mostrar quem é o Seiji”.





Para ele, o maior equívoco foi não ter confiado em seus instintos culinários. “Na prova da sopa fria, por exemplo, eu simplesmente segui o [sabor] que eu senti e fui um destaque. A partir dali, comecei a ter mais autoconfiança, mas não foi o suficiente. Não ter conseguido me provar aqui é um murro na cara”, desabafa.





Ainda assim, ele garante que vai levar os aprendizados para a vida e pretende se dedicar à gastronomia, sua grande paixão. “A cozinha começa aqui, mas é algo muito maior. Trabalhar com isso é um sonho que eu tenho há muito tempo e, quem sabe daqui a alguns meses, ou anos, eu abra meu izakaya [como são chamados os famosos botecos do Japão], conclui.