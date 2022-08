Semifinalistas terão de reproduzir pratos dos campeões do 'MasterChef Profissionais'

Na prova que vai definir o primeiro finalista da nona temporada do MasterChef Brasil, os três sobreviventes terão pela frente uma tarefa que vai exigir o talento de um vencedor. Lays, Fernanda e Rafael são desafiados a reproduzir o prato de um dos campeões do MasterChef Profissionais na próxima terça-feira (30), às 22h30. Para isso, Dayse Paparoto, Pablo Oazen e Rafael Gomes estarão na cozinha mais disputada do país dando dicas sobre as receitas autorais que lhes renderam o troféu em 2016, 2017 e 2018, respectivamente.





O trio também vai ajudar Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça na hora da degustação, tornando o momento ainda mais tenso. São pratos cheios de técnicas e processos, que necessitam de um alto grau de conhecimento por conter ingredientes difíceis, como língua de boi, pato laqueado, dry aged (processo de maturação a seco da carne), tutano, entre outros. Quem se sair melhor conquista a primeira vaga na final do talent show.

Na última prova de eliminação da temporada, os dois competidores terão de fazer um verdadeiro banquete. Os jurados apresentam uma mesa com lombo recheado coberto com bacon, acompanhamentos e molho. Neste desafio, os semifinalistas irão receber uma grande peça de carré suíno para transformar em um assado que obrigatoriamente deverá ser preparado na churrasqueira.





Além de limpar, abrir e rechear a carne, será preciso dominar o fogo, enrolar a peça em uma trança de bacon, deixar no ponto perfeito e elaborar acompanhamentos e molho que harmonizem com o prato como um todo. O tempo será o maior inimigo nesta reta final da competição. Ao término do cronômetro, os cozinheiros devem servir cada chef. Aquele que tiver o pior desempenho dá adeus ao sonho de se tornar o novo MasterChef Brasil e consagra o adversário como o segundo finalista da atração.