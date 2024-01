Tony Ramos grava quatro finais de 'Terra e Paixão' e Globo definirá desfecho na última hora

Viúva e empresário de Pelé brigam na Justiça por fatia da herança do ex-jogador

Cerca de um ano após a morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, uma disputa na Justiça envolvendo a herança do Rei do futebol coloca de lados opostos a viúva do ex-jogador, Márcia Aoki, e José Fornos, o Pepito.