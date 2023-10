Vídeo falso de Silvio Santos é usado para vender erva que promete curar artrose

Filha do apresentador Silvio Santos, Daniela Beyruti usou as redes sociais nesta sexta-feira (27) para denunciar que uma gravação forjada de seu pai está sendo usada para vender ervas que prometem curar a artrose.



Essa doença degenerativa atinge as articulações e ocorre com mais frequência à medida que a pessoa envelhece.





Publicidade

Publicidade

"Vídeo feito por inteligência artificial tem circulado por aí... é golpe! Não caiam nessa", escreveu ela no Instagram, compartilhando um print do vídeo. O registro traz uma legenda na qual se lê: "Silvio e Iris falam como acabaram com a artrose sem cirurgia. 'Vinte gotas pela manhã dessa erva e nada de dores.'"