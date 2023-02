Campanha arrecada recursos para levar atletas londrinenses até o Rio de Janeiro

Orestes Gomes da Silva, responsável pelo projeto social, explica que a primeira etapa da seletiva foi realizada em Londrina no dia 29 de janeiro. Dos 10 atletas selecionados, seis treinam na Copinha Paraná de Futebol com Propósito, que atende crianças e adolescentes do Vista Bela, na região norte de Londrina. “Agora, a gente precisa de ajuda para levar os atletas e os acompanhantes para o Rio de Janeiro, já que os custos são altos e a gente não tem como arcar”, ressalta.

Sonhando com um futuro profissional no futebol, 10 atletas de Londrina foram selecionados para participar de uma peneira do Sporting Clube de Portugal em Maricá, no Rio de Janeiro. A seletiva vai ser realizada nos dias 1 e 2 de abril e o projeto social Copinha Paraná de Futebol com Propósito está promovendo uma campanha para arrecadar fundos para levar os atletas e acompanhantes para a peneira.

Em um jogo marcado por um temporal no primeiro tempo, Londrina e Maringá empataram por 1 a 1, neste domingo (12), no estádio do Café, pela nona rodada do Campeonato Paranaense.

Londrina EC e Maringá ficam no empate debaixo de chuva no Café

Além dos 10 atletas e seus acompanhantes, quatro pessoas da organização também vão participar. Segundo ele, a alimentação e estadia para as 24 pessoas vai ficar em torno de R$ 10 mil e as passagens por volta de R$ 18 mil (tanto de ônibus quanto de avião), totalizando um investimento de R$ 28 mil. A expectativa é de que o grupo embarque no dia 31 de março e retorne para Londrina no dia 3 de abril.





As pessoas podem doar qualquer valor através do Pix, na opção de chave por e-mail. O endereço eletrônico é [email protected] e está no nome de Angela Aparecida da Silva, esposa de Orestes Gomes da Silva. “Qualquer valor que as pessoas puderem nos ajudar será bem vindo. Quero também deixar o convite para quem quiser conhecer nosso projeto e entender um pouco mais sobre a Copinha Paraná de Futebol com Propósito”, destaca.





O projeto social tem cerca de um ano e atende mais de 100 atletas, que treinam todos os sábados, das 8h às 12h, na Arena de Futebol do Vista Bela, que fica na Rua Gregório de Souza Vacário.





