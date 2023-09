Com "entregadas" da defesa, Londrina EC é goleado e ruma para a Série C

O Londrina segue a passos firmes rumo à Série C em 2024. Na noite deste sábado (23), o Tubarão foi presa fácil e caiu de quatro para o Sport, na Ilha do Retiro, que teve o maior público do ano, pela 29ª rodada da Série B.





Apesar de ter tido alguns bons momentos no jogo, o placar de 4 a 0 mostrou bem a diferença técnica dos dois times.

Agora são sete jogos sem vencer e 18 derrotas no Brasileiro, sendo a equipe que mais perdeu na competição. O LEC segue em penúltimo lugar, com 21 pontos, e faltando nove rodadas para terminar a Série B o rebaixamento é questão de tempo, apesar de matematicamente o time ainda ter chances de escapar.





O Londrina volta a campo na quinta-feira (28), diante do Sampaio Corrêa, `s 21h30, no estádio do Café.

Já o Sport assumiu o segundo lugar, com 53 pontos, dois a menos que o líder Vitória, e segue firme na briga pelo acesso.





O Londrina fez um primeiro tempo equilibrado contra o Sport em uma Ilha do Retiro com mais de 26 mil torcedores. Criou duas boas chances, teve mais posse de bola (53% a 47%), mas tomou um gol de contra-ataque. e foi perdendo para o intervalo.

Aos 30 minutos, o uruguaio Labandeira fez jogada em velocidade pela direita, passou por Marcos Pedro e cruzou na medida para Jorginho. O camisa 10 bateu no ângulo, sem chances para Neneca.





O LEC entrou com duas alterações - a estreia do lateral Lucas Mendes e o volante Rodrigo no lugar de Moisés - e conseguiu segurar a pressão do time pernambucano. Até o gol, o Sport tinha criado uma única chance com o zagueiro Alisson Cassiano, que cabeceou para fora.





