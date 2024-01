Atacante Everton Moraes é o novo contratado do Londrina EC

Everton Moraes é o novo contratado do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O atacante de 21 anos chega por empréstimo do Bahia para o Tubarão na disputa do Campeonato Paranaense e no Campeonato Brasileiro da Série C.





O jogador começou a carreira no Comercial-SP, e teve passagens pelo José Bonifácio, Novorizontino e Bahia.





Em 2023 o atacante chegou ao Tubarão por empréstimo para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, e fez oito partidas.

Ele fez dois jogos pelo Bahia no Campeonato Baiano em 2024. Agora, retorna ao Londrina para a disputa do Campeonato Paranaense e da Série C do Brasileirão.





FICHA DO JOGADOR

Nome completo: Everton Macedo Moraes

Data de nascimento: 12/05/2002 (21 anos)

Cidade que nasceu: Uberaba-MG

Altura: 1,84m

Dominância: Destro

Instagram: @eeverton7





