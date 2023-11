Botafogo afunda, paulistas grudam e Z4 do Campeonato Brasileiro embola

Os nove jogos da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro atualizaram as chances de rebaixamento, Libertadores e título entre os 20 times participantes.







O levantamento é do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), e a comparação abaixo foi feita na sexta-feira (3), antes, portanto dos jogos do fim de semana e de nesta segunda-feira (6).





Botafogo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, São Paulo e Cruzeiro têm uma partida a menos em relação aos concorrentes —a situação do Fortaleza é ainda mais "confortável", com apenas 30 duelos disputados.

RISCO DE REBAIXAMENTO (ATUAL VS ANTERIOR)





América-MG: 100% (era de 99,99%)

Coritiba: 99,99% (era de 99,91%)

Goiás: 69,1% (era de 79%)

Vasco: 36,1% (era de 60%)

Bahia: 31,4% (era de 16,9%)

Cruzeiro: 24% (era de 12,3%)

Santos: 21,4% (era de 15,6%)

Corinthians: 8,9% (era de 3,7%)

Cuiabá: 4,9% (era de 4%)

Inter: 1,8% (era de 7,5%)

São Paulo: 1,6% (era de 1%)





Destaque positivo: Vasco, que venceu o líder Botafogo e derrubou quase que pela metade o risco de queda.





Destaque negativo: Cruzeiro, que perdeu em casa para o Inter e entrou no Z4 —o time, no entanto, tem um jogo a menos em relação aos principais concorrentes.





CHANCE DE LIBERTADORES (ATUAL VS ANTERIOR)





Botafogo: 99,92% (era de 99,95%)

Palmeiras: 99,91% (era de 98,3%)

Red Bull Bragantino: 99,79% (era de 98,5%)

Grêmio: 97,7% (era de 90%)

Flamengo: 85,9% (era de 62,4%)

Atlético-MG: 85,1% (era de 85,3%)

Athletico-PR: 27,7% (era de 43,6%)

Fortaleza: 3,4% (era de 9,7%)





Destaque positivo: Flamengo, que bateu o Fortaleza mesmo como visitante e superou o índice do Atlético-MG, já que, mesmo atrás na tabela, tem um duelo a menos em relação aos mineiros.





Destaque negativo: Athletico-Pr, que tropeçou diante do Palmeiras e viu o sonho de disputar o principal torneio da América do Sul ficar mais longe.





CHANCE DE TÍTULO (ATUAL VS ANTERIOR)





Botafogo: 35,2% (era de 60,1%)

Red Bull Bragantino: 32,3% (era de 20,1%)

Palmeiras: 25,4% (era de 13,6%)

Grêmio: 5,1% (era de 3,7%)

Flamengo: 1,5% (era de 0,7%)

Atlético-MG: 0,4% (era de 1,7%)





Destaques positivos: Palmeiras e Red Bull Bragantino. Ambos ganharam seus jogos, encostaram de vez no líder e aumentaram consideravelmente as chances de faturar o troféu do Brasileiro.





Destaque negativo: Botafogo, que foi derrotado para o Vasco e viu a gordura para os rivais acabar.